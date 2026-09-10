Свердловский избирком убрал кандидата из списка «Новых людей» по просьбе партии

Избирательная комиссия Свердловской области исключила из списка кандидатов в депутаты законодательного собрания региона от «Новых людей» по единому округу индивидуального предпринимателя Юрия Митина, который до недавнего времени возглавлял Кировскую территориальную группу партии. В ходе заседания член комиссии Игорь Буртов пояснил, что в коллегиальный орган поступило решение совета реготделения объединения об отмене регистрации их претендента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Поручить Кировской и Орджоникидзевской районным территориальным избирательным комиссиям вычеркивание участковым избирательным комиссиям в бюллетенях для голосования сведений о кандидате Юрии Митине»,— сказал господин Буртов.

«Новые люди» выдвинули в свердловское заксобрание 103 кандидата (максимально возможное число: 25 по одномандатным округам и 78 в составе партсписка). Позже, из-за выявленных ошибок в документах претендентов и личного желания ряда политиков выйти из предвыборной гонки, их число сократилось до 99. Позже сами «Новые люди» решили снизить количество своих кандидатов до 97: по их просьбе Юрий Митин лишился статуса кандидата как по Кировскому одномандатному округу, так и Кировской тергруппе. Глава свердловского реготделения партии Ирина Виноградова рассказала «Ъ-Урал», что политик якобы нанес политический ущерб «Новым людям», нарушил избирательное законодательство РФ и не выполнял требований руководства объединения.

Член облизбиркома Владимир Попов поинтересовался, согласен ли Юрий Митин с решением его партии, однако политик на заседании отсутствовал. «Если он не согласен, он может пойти обжаловать это решение. У нас пока нет информации»,— пояснила председатель комиссии Елена Клименко.

Ранее, 9 сентября, господин Митин написал в своем Telegram-канале, что его выдвижение лично поддержал руководитель фракции «Новые люди» в заксобрании Рант Краев. «Моя команда начала работу, встречались с горожанами, отпечатали 20 тыс. листовок, никого не ругали, предлагали конструктив, звали горожан на выборы. На это все тратил исключительно личные средства и всегда продвигал флаг "Новых людей". Сама партия не оплатила мне ни одной листовки. Мы нацелились на победу, но, видимо, перестарались»,— сказал экс-кандидат.

Позже, по словам Юрия Митина, руководство партии попросило его добровольно сняться с выборов без объяснения причин, однако он отказался. «До этого я всем говорил, что "Новые люди" топчик, они за меня горой, что мы вместе идем на победу. Люди верили мне, становясь сторонниками "НЛ". А тут такое?»,— возмутился политик. Рант Краев воздержался от комментариев «Ъ-Урал».

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдут в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего облизбирком допустил до выборов 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков.

Василий Алексеев