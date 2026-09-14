На Кубани поступления от автоУСН выросли в 280 раз

В Краснодарском крае почти в 280 раз увеличился объем налогов от применяющих автоУСН предпринимателей. Как сообщает пресс-служба администрации региона, результаты анализа налоговых поступлений от субъектов МСП за первое полугодие 2026 года представили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам руководителя департамента Юлии Приходько, за первые шесть месяцев этого года объем налоговых поступлений от кубанских предпринимателей составил более 170 млрд руб. Это почти на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Среди спецрежимов высокую востребованность у субъектов МСП продемонстрировала автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН), которая начала действовать в прошлом году. Объем поступлений по этой системе увеличился с 21,3 млн руб. в первом полугодии 2025 года почти до 6 млрд руб. за тот же период этого года.

Как рассказала заместитель руководителя департамента Татьяна Гончарова, более четверти в общем объеме налоговых поступлений обеспечили предприниматели, работающие в сфере торговли. На строительство пришлось 16,3%, на обрабатывающие производства — 13,3%. По уровням — поступления по федеральным налогам составляют 71,8%, по специальным налоговым режимам — 24,9%. Кроме автоматизированной упрощенной системы налогообложения, среди спецрежимов также остается востребованным налог на профессиональный доход с приростом за минувшее первое полугодие на 31,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Алина Зорина