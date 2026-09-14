Жительницу Кубани, лишенную родительских прав, осудили за долг по алиментам в 1 млн рублей

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Ейского районного суда в отношении Марии Дамбиевой, признанной виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов). Женщина проведет восемь месяцев в колонии-поселении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд установил, что Дамбиева, лишенная родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына, была обязана выплачивать на его содержание алименты в размере 1/6 заработка ежемесячно. Однако обязательства она не исполняла, деньги не перечисляла, за что в апреле 2024 года была привлечена к административной ответственности. Назначенное наказание в виде обязательных работ она также не исполнила, мер к погашению задолженности не приняла. Общий долг по алиментам превысил 1 млн руб.

Отмечается, что Дамбиева является матерью пятерых детей, в отношении четверых из них она лишена родительских прав. Вину подсудимая признала. Ейский районный суд назначил ей восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденная обжаловала приговор, однако краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания — приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Алина Зорина