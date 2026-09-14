В Краснодаре 11 и 12 сентября впервые после семилетнего перерыва прошел фестиваль «Стереопикник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля Стереопикник Фото: пресс-служба фестиваля Стереопикник

Когда-то мероприятие было одним из самых масштабных в городе. В доковидные времена на него приходили сотни краснодарцев, приезжали гости из других городов и даже регионов. Удалось ли спустя годы возродить фестиваль в былом виде и сохранить атмосферу большого городского праздника — в репортаже «Ъ-Кубань».

Около полудня субботы, 12 сентября, организаторы «Стереопикника» встречают небольшую группу журналистов на газоне возле амфитеатра парка «Краснодар».

Генеральный продюсер фестиваля Ангелина Стипиди выглядит воодушевленно и с жаром рассказывает про «место, в котором хочется быть» — под таким девизом проходил в этом году «Стереопикник».

«На подготовку у нас было всего 19 дней. Для такого мероприятия это, конечно, очень мало, но мы справились — это, наверное, наш личный рекорд. "Стереопикник" всегда был для нас историей про еду и музыку. Но на самом деле он гораздо больше про людей и сообщества, с которыми мы вместе что-то придумываем и делаем. В какой-то момент ты понимаешь, что вокруг фестиваля сформировались люди, которым близко то, что близко нам. И сегодня это уже целое сообщество со своими ценностями»,— рассказывает госпожа Стипиди.

Фестиваль «Стереопикник» проводился в Краснодаре с 2015 по 2019 год. В последний раз его посетили около 12 тыс. человек. Традиционно на фестивале выступали различные артисты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, были организованы тематические зоны, маркеты и барахолки, фудкорты. В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса и с тех пор больше не проводили.

По ее словам, идея возродить мероприятие принадлежит ресторатору Рачу Шамяну. Идея быстро прошла путь от задумки до реализации. Всего за несколько недель фестиваль прошел согласование в мэрии, получил одобрение силовых структур и нашел солидного партнера — девелоперскую компанию «Неометрия».

Как отмечает коммерческий директор «Неометрии» Ленария Хасиятуллина, «Стереопикник» — это про сценарии жизни и положительные эмоции: музыка, свобода, близкие люди рядом. «Нам очень близко такое настроение, потому что мы сами строим не метры, а жизнь внутри них»,— говорит госпожа Хасиятуллина.

По ряду причин вместо Затона, где ранее проходил фестиваль, организаторам пришлось искать другую площадку. Амфитеатр парка «Краснодар» согласовали за один день, что было неожиданно. Как рассказала Ангелина Стипиди, были свои сложности, но вместе с этим появилась возможность сделать мероприятие в другом формате, использовать пространство парка и по-другому выстроить взаимодействие с людьми.

«Мы рассматриваем возможность в 2027 году провести "Стереопикник" уже в других городах. Пока не хочу заранее раскрывать все детали, но сама идея сделать проект не только краснодарским нам очень нравится»,— говорит продюсер.

После встречи с организаторами мы с коллегой идем общаться с артистами и продавцами на местном маркете. И те, и другие — яркие представители активного краснодарского сообщества и в мероприятии участвуют в основном за идею. Каждый старается внести свой вклад в возрождение фестиваля, когда-то бывшего одним из символов спокойной и в прямом смысле сытой жизни.

На площадке было представлено 26 локальных проектов — от гастрономии до локальных брендов и сервисов. Организаторы не стали делать большое количество торговых точек. Каждому дали возможность представить себя, а не оказаться одним из нескольких десятков одинаковых участников. Поддержать хотели именно небольших предпринимателей, дать им возможность попробовать себя на фестивале.

Подходим к Марии, создательнице проекта «Королевство милейшества». По ее словам, она увидела у организаторов объявление о наборе участников и оставила заявку. Приглашение оказалось неожиданным, поэтому подготовка к фестивалю проходила в режиме, который знаком многим небольшим производствам: новые сервировочные салфетки пришлось нашивать специально к маркету, а скатерть для собственного стола дошивалась и вовсе в ночь перед мероприятием.

Продажи для нее изначально здесь не были главной целью. В Краснодаре Мария живет всего год и признается, что до «Стереопикника» выбраться «в свет» как-то не получалось. Поэтому новая аудитория и знакомства оказались важнее непосредственной выручки.

Соседний стол выглядит уже иначе. Здесь нет свечей и текстиля. Только шахматы. Rep Chess KRD занимается развитием шахматной культуры и проводит турниры, фестивали, встречи и обучение. На «Стереопикнике» проект решил показать игру не только в классическом виде: для гостей подготовили обучение, свободную игру и Dice Chess.

«Мы подумали: ну какой фестиваль без шахмат? Надо же людям дать не только посмотреть, но и самим сесть и сыграть»,— делятся авторы проекта.

Для проекта важнее новая аудитория: его цель — вернуть шахматам статус модного и привычного занятия. Поэтому каждый новый человек, который останавливается у доски, уже считается результатом.

Следующий стол — Arkhitektura, крафтовая мануфактура, основанная в 2022 году. На фестиваль бренд привез интерьерные аромасвечи, выполненные в стилистике парка «Краснодар», а также аромадиффузоры, рум-спреи, автопарфюм и декор. Для небольшого бренда маркет оказывается одновременно магазином, выставкой и способом объяснить незнакомому человеку, что именно стоит за названием на упаковке: «В интернете ты выложил фотографию — и все. А здесь человек подошел, понюхал, потрогал, спросил».

Прямо напротив стола с крафтовой мануфактурой расположилась «Бабушка-ракета». Это книжный проект и событийная площадка для совместного досуга детей и родителей. На мероприятие команда привезла редкие и оригинальные издания, сувениры, игрушки локальных мастеров — словом, то, что обычно хочется не столько быстро купить, сколько сначала рассмотреть.

«У нас люди редко подходят просто за конкретной книгой. Обычно начинают листать — и все, пропали»,— делятся основатели.

Проект Pawmates ведут две девушки — они лепят и продают адресники ручной работы, тканевые ошейники, шармы и другие аксессуары. На фестиваль их пригласили после розыгрыша: участникам нужно было поделиться публикацией и отметить мероприятие, а затем организаторы выбрали победителей. Правда, с датами девушки немного напутали и выяснили, что в тот же день у них уже запланировано участие в другом маркете. В результате пришлось разделиться: одна часть команды отправилась на «Стереопикник», другая — на вторую площадку.

Создательница проекта «Смыслицы» информацию о фестивале увидела у одного из организаторов и сразу поинтересовалась, будет ли маркет, где можно представить свой проект. Изделия рассчитаны в том числе на подарки. Знакомство с новой аудиторией здесь может сработать не сразу.

До выхода на сцену хедлайнера — группы «Сироткин» — за музыку на «Стереопикнике» отвечают местные диджеи, подобранные арт-директором Андреем Суховым. С ним мы пообщались перед его собственным сетом. Диджейский пульт стоит на верхнем ярусе амфитеатра, напротив стендов с едой. Перед колонками время от времени скапливаются группы танцующих молодых людей.

«Я еще в 2019 году помогал со "Стереопикником". В этом году предложил помочь с музыкальной программой. Она получилась довольно импровизационной. У нас не было возможности долго строить планы, поэтому я отталкивался в первую очередь от собственного вкуса и от того, каким должно быть настроение пикника. Подбирал диджеев, которые, как мне кажется, подходят именно этому мероприятию. Это люди, которые действительно фанаты своего дела и понимают, что делают»,— говорит Андрей Сухов.

По словам Андрея, «Стереопикник» — фестиваль для людей с определенным вкусом. Музыка, считает арт-директор, должна этому соответствовать. «Не хотелось просто собрать популярных диджеев ради имен. Хотелось сделать программу, которую интересно слушать именно в контексте этого фестиваля. У нас на юге есть своя специфика: иногда кажется, что мы варимся в собственном соку и какие-то творческие процессы, которые происходят в Москве и других центральных регионах, доходят сюда с задержкой. Но при этом у нас, например, очень сильная школа диджеев. Многие краснодарские артисты сделали себе общероссийское, а некоторые и мировое имя»,— добавляет Андрей Сухов.

Из колонок доносится спокойный, приятный хаус. За пультом — диджей по имени Саша. Он заканчивает сет, его сменяет Андрей. Саше уже надо бежать на следующее мероприятие, но нам удается немного поговорить. «Краснодар — это маленький Чикаго, просто мы еще сами, наверное, не до конца это осознали. У нас очень самобытная сцена. Нам надо осознать самих себя, как обособленное культурное явление. Решить, кто мы: маленький захолустный город или небольшой, но центр притяжения, музыкальное явление»,— говорит диджей.

С артистами в этом году было непросто. По словам организаторов, сейчас привезти музыкантов из других городов — это отдельная большая статья расходов и отдельная проблема с логистикой. Кроме того, заявок от самих артистов в этот раз было не так много. Организаторы исходили из имеющихся у них на сегодня возможностей. Тем не менее музыкальной составляющей «Стереопикника» гости остались по большей части довольны.

И не только музыкальной, но и организационной. На протяжении всего дня для гостей работали «Точки заботы» от «Неометрии»: каждый мог подзарядить свой телефон, взять воды и плед, чтобы устроиться на траве.

К выступлению «Сироткина» гостей стало в разы больше. Амфитеатр был заполнен, на втором ярусе — сотни людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер фестиваля Ангелина Стипиди (в центре): «На подготовку мероприятия у нас было всего 19 дней»

Фото: пресс-служба фестиваля Стереопикник Продюсер фестиваля Ангелина Стипиди (в центре): «На подготовку мероприятия у нас было всего 19 дней»

Фото: пресс-служба фестиваля Стереопикник

Среди слушателей много семей с детьми, много молодых людей. Большинство присутствующих нарядно одеты: подпевают, мелькает бесчисленное множество экранов смартфонов, снимающих выступление. Концерт длится час. Видно, что и музыканты, и фанаты хорошо проводят время.

После выступления лидер группы Сергей Сироткин фотографируется с волонтерами. Затем очередь доходит до меня. Я успеваю задать несколько вопросов.

«Мы несколько раз играли в Краснодаре, и каждый раз это были очень яркие концерты. "Стереопикник" — классный, это не совсем то же самое, что бывает на сольных концертах. Здесь люди больше приходят отдохнуть, созерцать. Поэтому началось все очень спокойно, но за несколько песен мы, кажется, смогли завоевать сердца многих зрителей. Они пришли к сцене или просто повставали с мест, стали танцевать»,— рассказывает артист.

Музыкант говорит, что группа с удовольствием приедет в Краснодар снова, в том числе с новыми песнями. Отдельно Сергей хвалит парк, особенно Японский сад. «По городу в целом пока удалось погулять меньше, но видели, какой активный, пульсирующий центр города вечером, люди ходят большими компаниями, везде музыка, свет! Очень какое-то курортное и теплое ощущение сложилось»,— добавляет артист.

Сергей уходит, большинство слушателей покидают площадку мероприятия. Фестиваль завершается в 22:00. Тихо, спокойно, без эксцессов и недоразумений. Так прошел ставший когда-то знаковым для Краснодара и почти забытый, но возродившийся «Стереопикник».

Артур Каверин, Мария Удовик