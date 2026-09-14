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Рособрнадзор объявил предостережение Армавирскому социально-психологическому институту

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам, в том числе Армавирскому социально-психологическому институту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Помимо армавирского института, предостережения получили ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» и АНО ВО «Универсальный университет». Ведомство предложило вузам принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Причины вынесения предостережений в сообщении не уточняются.

Алина Зорина

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