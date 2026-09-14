Суд в Анапе отказал девелоперу во взыскании 56,4 млн рублей с мэрии

Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об отказе московскому застройщику ООО «Терра Менеджмент-2» во взыскании с мэрии Анапы 56,47 млн руб. неосновательного обогащения, признав арендные платежи добровольными, а действия компании — злоупотреблением правом. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Спор возник вокруг земельного массива площадью почти 100 гектаров, который в 2006 году администрация Анапы предоставила в аренду для сельскохозяйственного использования. В 2016 году права аренды были внесены в уставный капитал компании-застройщика. В 2017 году участки общей площадью около 139 тыс. кв. м вдоль Анапского и Супсехского шоссе размежевали под комплексную жилую застройку.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра менеджмент-2» зарегистрировано в 2014 году в Москве. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель — Андрей Липилин. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

В 2021 году Арбитражный суд Краснодарского края признал первоначальный договор аренды ничтожной сделкой. Последующие договоры также признали недействительными, поскольку участки должны были передаваться только через торги. Суды признали права аренды компании отсутствующими.

После этого девелопер попытался вернуть арендные платежи за период с 2017 по 2022 год. Суды трех инстанций отказали в требованиях. Апелляция указала, что истец, будучи профессиональным застройщиком, должен был знать о нарушениях при заключении договора и ограничениях Генплана Анапы 2013 года. Общество добровольно вносило арендную плату, создавая видимость законности правоотношений. Такие действия признаны недобросовестным осуществлением гражданских прав.

Суд также применил срок исковой давности к платежам, произведенным до сентября 2020 года. Верховный суд РФ в декабре 2025 года подтвердил правомерность позиции нижестоящих судов о необходимости проверки добросовестности истца. С учетом этого указания Арбитражный суд Краснодарского края 22 мая 2026 года вновь отказал в иске, а апелляционная инстанция поддержала это решение.

Тат Гаспарян