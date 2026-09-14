Диско-клуб «Ультра» в Сочи выставлен на торги за 183,8 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края утвердил условия продажи здания диско-клуба «Ультра» в Сочи — начальная цена лота составляет 183,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

История объекта связана с многолетними судебными спорами. В июне 2022 года Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку купли-продажи клуба, заключенную в мае 2019 года между Юрием Полетаевым и Эмилем Муртезичем, прекратил права собственности последнего на здание и право аренды земельного участка, обязав вернуть имущество в конкурсную массу для расчётов с кредиторами.

Параллельно администрация Сочи через суд добивалась признания пристроек самовольными. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от декабря 2023 года Юрию Полетаеву предписано в течение трех месяцев после вступления акта в силу привести клуб в первоначальный вид согласно техпаспорту 2004 года: демонтировать тамбур, внешнюю пристройку (литера А-1), антресоли, наружный навес, а также восстановить внутренние перегородки и инженерные сети.

По заключению организации «Спецфинконсалтинг», привлеченной судом, демонтаж незаконных конструкций обойдется в 14,5 млн руб., восстановительный монтаж — еще в 9 млн руб. Совокупная смета приведения объекта в проектное состояние составила 23,6 млн руб.

Подготовка к торгам вышла на завершающую стадию. Финансовый управляющий объявил конкурс по поиску подрядчика для исполнения судебного решения о сносе пристроек. Стоимость этих работ утверждена собранием кредиторов в июне 2024 года и составляет 2,96 млн руб. Несмотря на то что Росреестр продолжает фиксировать на объекте арендные обременения от июня 2019 года, управляющий принимает меры по их снятию для беспрепятственной передачи имущества покупателю.

Торги состоятся 16 сентября на электронной площадке «Альфалот». Шаг аукциона — 5% от начальной цены, размер задатка — 20%.

Тат Гаспарян