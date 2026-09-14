Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» отремонтировали на Кубани

В Краснодарском крае завершили ремонт участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» (автомобильная дорога М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты выполнили работы на участке км 101+700 — км 112+050. В рамках проекта восстановлено покрытие трассы с учетом необходимой ровности и сцепных характеристик, также нанесена разметка из световозвращающего термопластика.

В прошлом году на этой трассе специалисты выполнили площадной ремонт покрытия на всем протяжении, а также ФКУ «Черноморье» заключило контракты на ремонт двух отрезков — со 127-го по 135-й км и со 101-го по 112-й км — со сроками окончания до ноября 2026 года.

«В настоящее время завершается замена слоев износа на участке основного хода, км 39 — км 58 (между Тихорецком и поселком Малороссийский в Краснодарском крае)»,— отмечается в сообщении.

Алина Зорина