В Новороссийске по договорам КРТ построят 6 школ и 10 детских садов

В Новороссийске по договорам комплексного развития территории запланировано строительство шести школ и десяти детских садов, а также других социальных объектов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«На юге России механизм КРТ особенно эффективен для развития туристической инфраструктуры. Юг привлекателен для инвесторов благодаря климату, а КРТ делает проекты более масштабными и привлекательными для жителей и бизнеса. Проекты включают как возведение домов, так и создание комфортной городской среды, социальной инфраструктуры»,— отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, шесть проектов в Новороссийске рассчитаны примерно на 57,4 тыс. новых жителей. Договоры уже заключены.

В Южном внутригородском районе Новороссийска построят школу на 1,7 тыс. мест на территории площадью 27 га. Также запланировано возведение детского сада на 450 мест в Мысхако. Еще один проект комплексного развития территории в Приморском внутригородском районе предусматривает строительство школы на 1,1 тыс. мест и детского сада на 260 мест в районе улицы Красина в Цемдолине.

Как заявил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, в Новороссийске в крупнейшем по площади проекте КРТ на 70,9 га территории предусмотрено строительство четырех детсадов общей вместимостью 1,2 тыс. мест, а также школы на 1,1 тыс. мест с дополнительным образованием еще для 400 детей.

Отмечается, что по поручению президента РФ Владимира Путина в прошлом году проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. Регионами были выделены субсидии для стимулирования проектов жилищного строительства. В программу вошли 37 субъектов.

Сейчас в 81 субъекте России в стадии реализации находится 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,9 тыс. га с градостроительным потенциалом 227,8 млн кв. м, из них 170,7 млн кв. м — жилая площадь.

Алина Зорина