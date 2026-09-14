За выходные над Черноземьем сбили 723 БПЛА: погиб один человек, девять ранены

В выходные, 12–13 сентября, пять регионов Черноземья подверглись атакам ВСУ, Тамбовская область в их число не вошла. Это следует из сообщений Минобороны. По данным местных властей, над территорией макрорегиона ликвидировали как минимум 723 БПЛА. В результате атак погиб мирный житель, еще девять человек получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области погиб мирный житель при детонации FPV-дрона в селе Доброе Грайворонского округа, семь человек пострадали, среди них есть 13-летняя девочка. Всего за выходные область подверглась атакам 254 раза. Силы ПВО сбили 326 БПЛА. Также отмечено 16 сбросов взрывных устройств с дронов и 16 случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

В Курской области за выходные дежурные средства ПВО уничтожили 377 беспилотников. Кроме того, зафиксировано 215 артиллерийских обстрелов и 45 атак с применением взрывных устройств. Над регионом за выходные также сбили три крылатые ракеты. В результате пострадали два мирных жителя. Повреждены три МКД и 17 частных домов, 13 автомобилей, административное здание, детский сад. Разрушения получила вышка сотовой связи, также уничтожен сарай.

Над территорией Воронежской области ликвидировали 17 дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на воскресенье над Орловской областью были уничтожены три БПЛА. Обломки одного из них упали в Заводском районе Орла, повредив остекление в квартирах четырех МКД и здании детского сада №98. Пострадавших нет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов об атаках БПЛА на регион за отчетный период не информировал.

По сравнению с прошлыми выходными (5–6 сентября) над Черноземьем сбили на 161 БПЛА больше (ранее — 562 беспилотника). Число погибших сократилось с шести до одного человека, а количество раненых — с 12 до девяти.

Мария Свиридова