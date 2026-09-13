Детский сад и четыре жилых дома пострадали в Орле в результате атаки БПЛА

В ночь на 13 сентября над Орловской областью были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из них упали на территории Заводского района областного центра, в результате чего побило стекла в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада №98. Пострадавших нет. Об этом 13 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Делаем все возможное, чтобы завтра детский сад работал в штатном режиме. В ближайшее время с родителями свяжутся и сообщат все необходимые детали»,— заявил глава региона.

По информации господина Клычкова, на местах происшествий работают городские службы, управляющие организации и профильные специалисты. Выполняются неотложные восстановительные работы.

«Главное сейчас — обеспечить детям безопасные условия, а жителям пострадавших домов — необходимую помощь. Все повреждения будут последовательно обследованы и устранены»,— подчеркнул Андрей Клычков.

UPD. По словам мэра Орла Юрия Парахина, городские службы делают все возможное для оперативного восстановления остекления в детском саду№ 98. На время работ детей разместят во втором корпусе этого же детсада и близлежащем детском саду №87.

«Управление образования администрации города Орла на связи с родителями. Все детали организации образовательного процесса будут доведены до каждой семьи»,— заявил господин Парахин.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа. В Черноземье, помимо Орловской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

На прошлой неделе в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков заявил, что после введения ограничений интернета произошли «существенные изменения» в полетах БПЛА. По его словам, власти регионов находятся в диалоге с федеральными коллегами о возможном снятии ограничений в перспективе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор подчеркнул, что что безопасность важнее удобства.

Денис Данилов