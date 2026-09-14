Четыре человека ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 90 атакам ВСУ. В результате в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали четыре человека, среди них 13-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона уточнили, что в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали два человека — мужчина и женщина. Они находятся на стационарном лечении в больнице №2 Белгорода. Автомобиль поврежден. А в Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали женщина и ее 13-летний ребенок. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Также повреждено оборудование на коммерческом объекте.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 141 беспилотник. Зафиксировано пять обстрелов с использованием артиллерии. Также ВСУ 11 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 14 сентября над российскими регионами ликвидировали 399 БПЛА. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны перехватили и сбили над Воронежской и Курской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 164 атакам ВСУ. В результате погиб мирный житель и три человека пострадали.

Мария Свиридова