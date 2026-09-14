ВСУ ударили по Курску крылатой ракетой: есть разрушения и раненые

В ночь на понедельник, 14 сентября, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Курск — система ПВО сбила крылатую ракету. В результате падения обломков есть последствия на земле. Пострадали два человека. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации главы региона, у пострадавших 46-летнего и 31-летнего мужчин диагностированы минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Оба доставлены в областную больницу.

По данным ГУ МЧС по Курской области, ракетная опасность была объявлена в регионе этой ночью в 3:22. Отбой поступил в 3:33.

Предварительно, в результате падения обломков в Центральном округе повреждено остекление в трех многоквартирных и восьми частных домах, а также в административном здании, детском саду и лагере «Олимпиец». Фрагментами посечено около шести автомобилей.

«Пожалуйста, не приближайтесь к обломкам — это может быть крайне опасно!»— обратился к курянам господин Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» ранее, утром 13 сентября курская система ПВО сбила две крылатые ракеты. По уточненной информации, в поселке Юбилейный Курского района были повреждены два автомобиля и три дома (фасад, кровля, остекление, забор). Еще пять домов получили повреждения в частном секторе в черте областного центра, где обломки упали на нескольких улицах.

Денис Данилов