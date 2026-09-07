За выходные над Черноземьем сбили 562 БПЛА: погибли шестеро, 12 ранены

В выходные (5–6 сентября) все регионы Черноземья подверглись атакам со стороны ВСУ. По данным местных властей, над территорией макрорегиона ликвидировали как минимум 562 беспилотника. В результате атак погибли шесть человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Удары наносились вопреки режиму прекращения огня, объявленному украинской стороной с 00:00 5 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области. В регионе погибли шесть мирных жителей, 11 человек пострадали. Всего за выходные территория области подверглась атакам 240 раз. Силы ПВО сбили 239 БПЛА. Также отмечено 14 сбросов взрывных устройств с дронов и девять случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

В Курской области дежурные средства ПВО уничтожили 278 беспилотников. Кроме того, зафиксировано 160 артиллерийских обстрелов и 25 сбросов боеприпасов с БПЛА. В селе Толпино Кореневского района ранения получил 52-летний мужчина. Разрушения и повреждения жилых домов, автотранспорта и построек отмечены в Беловском, Конышевском, Кореневском и Рыльском районах. В частности, в Рыльском районе в результате удара по объекту энергетики без электроснабжения временно оставались 100 жителей 45 домов, а в поселке Сосновый Бор огнем были повреждены три частных дома.

Над территорией Воронежской области ликвидировали 33 дрона. В ночь на 7 сентября падение обломков сбитых БПЛА вызвало возгорание нежилого здания, а также привело к повреждению трех жилых домов, четырех автомобилей, трактора и опоры линии электропередач. Предварительно, пострадавших нет.

В Тамбовской области количество сбитых БПЛА не уточняли, однако сообщили о последствиях атак со стороны ВСУ. В ночь с 6 на 7 сентября в Никифоровском округе в результате удара дрона загорелся купол храма Святителя Николая Чудотворца. Пожар ликвидирован на высоте 40 м. В Моршанском округе БПЛА ударил по крыше столовой местного предприятия, площадь повреждения составила около 1 кв. м. Никто не пострадал.

В Орловской области силы ПВО уничтожили 12 беспилотников, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов об атаках БПЛА на регион за отчетный период не информировал.

По сравнению с прошлыми выходными (30 и 31 августа), 5 и 6 сентября над Черноземьем сбили на 1 БПЛА больше (ранее — 561 беспилотник). Число погибших осталось прежним, а количество раненых сократилось почти в пять раз: с 59 до 12 человек.

Кабира Гасанова