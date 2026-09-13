Один человек погиб и трое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

За прошлые сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 164 раза. В результате удара в Грайворонском округе погиб мирный житель. Также ранены три человека в Белгородском округе. Двое пострадавших остаются в больнице. Об этом 13 сентября рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона уточнили, что мужчина погиб при детонации FPV-дрона в селе Доброе. Кроме того, по данным оперштаба, в Грайворонском округе был поврежден храм преподобного Антония Печерского в селе Антоновка. В районе села Солохи Белгородского округа при атаке БПЛА на автомобиль пострадала женщина — она находится на стационарном лечении. В городскую больницу №2 Белгорода также обратилась женщина, которая получила акубаротравму в результате атаки дрона на коммерческий объект в селе Таврово. А в районе села Крутой Лог от удара беспилотника по «Газели» ранение получил мужчина — он госпитализирован.

Удары ВСУ за прошедшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено одиннадцать обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять раз взрывные устройства сброшены с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и других задействованных подразделений сбиты и подавлены 185 беспилотников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 179 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском округе погибла мирная жительница. Также в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах были ранены 14 человек, среди которых четверо детей.

Денис Данилов