Платежная перестройка

С 1 января 2026 года вступили изменения в Налоговый кодекс, отменяющие льготный режим НДС для операций с банковскими картами. Введение НДС в размере 22% на услуги эквайринга стало серьезным испытанием для бизнеса, рентабельность которого и так находилась под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Карточная альтернатива

В обзоре «Развитие национальной платежной системы» по итогам второго квартала 2026 года Банк России отмечает, что доля платежей, совершаемых с использованием альтернативных способов оплаты, продолжает расти: во втором квартале текущего года на них пришлось 15,1% от общего объема безналичных платежей граждан, что на 0,2 процентного пункта (п. п.) больше, чем в предыдущем квартале. Альтернативные способы — это оплата по системе быстрых платежей (СБП), QR-коду и биометрии, также использование электронных кошельков на маркетплейсах.

Во втором квартале 2026 года, по данным Банка России, из 5,1 млрд операций (на сумму 29,9 трлн руб.), которые прошли через систему быстрых платежей, 1,5 млрд операций на 2,7 трлн руб.— это непосредственно оплата товаров и услуг. «В переводах между физическими лицами СБП уже стала основным каналом — во втором квартале через нее прошло 55% таких переводов по количеству. И отсюда иногда возникает впечатление, что и половину покупок россияне оплачивают через СБП. Ничего подобного. В оплате товаров и услуг картина пока гораздо скромнее. QR-коды составляли около 5% общего количества платежей граждан, а непосредственно на СБП приходилось примерно 3 процентных пункта. Карты по-прежнему лидируют с большим отрывом, несмотря на то что об их скором закате говорят уже довольно давно»,— рассуждает старший менеджер департамента аудиторских и консалтинговых услуг финансовым институтам компании ФБК Алексей Борисов.

Карты все еще остаются основным способом оплаты. По данным ЦБ, их доля в общем количестве платежей — почти 60%. «По нашим данным, картами пользуются до 90% покупателей, наличными — до 45%. Но если привычного способа оплаты нет, 57% готовы выбрать другой вариант, который предлагает продавец, а еще 17% попробуют договориться об альтернативе, например оплате по QR-коду. То есть покупатель постепенно становится меньше привязан к одному платежному инструменту»,— уточняет лидер направления интернет-платежей в банке «Точка» Андрей Герасимов.

Дорогой эквайринг

Развитие альтернативных способов платежей активно стимулирует бизнес, для которого карточные платежи в 2026 году стали слишком дорогими: с начала года в России отменили льготу по НДС для услуг эквайринга. Теперь на комиссию банка начисляется НДС по ставке 22%. Таким образом, если раньше компания платила за эквайринг 1–2% от оборота, то после введения НДС фактическая стоимость увеличилась примерно до 1,22–2,44%, уточняет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, новации стали прямым увеличением издержек, поскольку эти компании не могут пользоваться вычетом НДС при расчетах или возмещением налога из бюджета»,— добавляет ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Евгений Романов. «Для розницы, общепита, доставки, маркетплейсов и малого бизнеса с оборотами в десятки миллионов рублей это уже прямые потери из прибыли. При обороте по картам 100 млн руб. в месяц дополнительные расходы могут составлять сотни тысяч рублей»,— уточняет Ярослав Кабаков.

Относительно 2024–2025 годов произошел ощутимый рост комиссии за эквайринг.

«Банки повысили комиссии на 0,3–0,7 п. п., и это стало самым заметным пересмотром тарифов за последние пять лет. Для бизнеса это означает рост совокупной стоимости приема платежей»,— поясняет директор по развитию проектов BAAS банка «Синара» Мария Масленникова. В результате все это отражается в цене за товар или услугу, которую платит покупатель.

При этом некоторые сегменты бизнеса введение НДС на эквайринг затронуло в меньшей степени. Так, если компания имеет право принять входной НДС к вычету, поясняет Алексей Борисов, для нее дополнительная нагрузка в значительной степени снимается вычетом. «А вот там, где такого права нет, это вполне реальные дополнительные расходы»,— считает эксперт ФБК. Однако представители бизнеса утверждают, что все не так однозначно. «Налоговые вычеты используем в рамках стандартной практики, но они лишь частично компенсируют рост нагрузки»,— поясняет финансовый директор интернет-магазина «Ситилинк» Мария Тихомирова.

Впрочем, не все банки после отмены льгот стали повышать тарифы для клиентов на услуги эквайринга.

«Банки по-разному встроили НДС в тарифы: кто-то отдельно показывает связанные с ним расходы, кто-то изменил итоговую ставку, а кто-то компенсирует часть стоимости за счет других банковских продуктов»,— говорит Андрей Герасимов.

Кроме того, банки-эквайеры стали предлагать индивидуальные условия сотрудничества, рассказал Евгений Романов, в том числе снижение ставки по кредитным программам и льготные комиссии в обмен на сохранение значительного объема карточных трансакций. По мнению директора департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Туманского, фиксация ставок и акции — значимая мера поддержки для малого бизнеса, для которого любое повышение ощутимо, так как маржинальность часто невысока.

СБП на замену

Операции в СБП освобождены от НДС, и это создает ценовое преимущество для приема платежей данным способом. «Комиссия для бизнеса составляет 0,4–0,7 % или фиксированные 1,5 тыс. руб. для крупных категорий (продукты, транспорт, медицина, связь)»,— уточняет Мария Масленникова. «Повышение НДС делает СБП более привлекательной для бизнеса изза более низкой комиссии»,— соглашаются в «Ситилинк».

Хотя в целом процесс перехода на СБП шел несколько лет. «Налог скорее добавил ему еще один аргумент»,— считает Алексей Борисов.

Из-за значительной разницы в размере комиссии бизнес активно пытается стимулировать платежи по СБП.

«Сам по себе способ оплаты не должен менять цену товара — закон запрещает устанавливать разную стоимость в зависимости от метода расчета. Но на практике бизнес иногда предлагает небольшие скидки за оплату по QR-коду»,— рассказывают в банке НОВИКОМ. Руководитель группы эквайринга УБРиР Татьяна Габдулхаева добавляет, что торговые точки и банки предоставляют скидки, бонусы, кешбэк, стимулируя клиента использовать желаемый способ оплаты. В «Ситилинк» подтверждают, что при оплате через СБП предлагают клиентам бонусы.

Однако последнее слово остается за клиентом. «Магазину СБП выгоднее, а покупателю карта зачастую удобнее: приложил телефон или карту — и все. Плюс кешбэк, бонусы, программы лояльности. Человек вполне рационально выбирает то, что выгодно ему, а не торговой точке»,— рассуждает Алексей Борисов. Особенно это заметно на крупных чеках, например при покупке техники, мебели или оплате ремонта. «Если сумма большая, то и ощутимее кешбэк, который покупатель может потерять, если перейдет с карты на другой способ оплаты»,— отмечает Андрей Герасимов.

Платежный ассортимент

В настоящее время по СБП установлен лимит в 1 млн руб., поэтому для дорогих позиций, уточняют в банке НОВИКОМ, СБП неудобна. Более того, рассказывают в пресс-службе «М.Видео», на практике встречаются дополнительные ограничения со стороны банков-эмитентов на суммы платежей с использованием различных сценариев СБП. «Такие лимиты влияют на платежную конверсию: покупатель готов совершить покупку, однако выбранный им способ оплаты в конкретной ситуации может оказаться недоступен. Поэтому для крупного ритейла принципиально важно поддерживать сразу несколько платежных инструментов и давать клиенту возможность быстро перейти на альтернативный способ оплаты»,— говорят там.

Кроме того, разнообразие способов оплаты помогает сбалансировать экономику платежа, уточняют в «Ситилинк». Хотя на практике реализация разных способов оплаты — непростая задача для бизнеса. В банке НОВИКОМ рассказали, что представители бизнеса зачастую не могут предложить различные варианты платежей из-за технических ограничений.

Так, для СБП нужны QR-код и интеграция с кассой, для биометрии — терминалы с камерой и так далее. Также СБП не поддерживает иностранные карты.

Ярослав Кабаков добавляет, что технически большинство компаний могут подключить оба способа оплаты, но для этого нужны соответствующие договоры с банками, кассовая интеграция и платежная инфраструктура. «Ограничения чаще возникают у малого бизнеса без современных касс и учетных систем. Крупные платформы и маркетплейсы зачастую используют собственные платежные решения»,— поясняет он. Самозанятые и микробизнес часто ограничены одним способом — как правило, QR-кодом или СБП, без классического терминала. «Онлайн-бизнес зависит от платежных шлюзов: подключение нескольких провайдеров требует интеграции и сертификации PCI DSS»,— уточняет Мария Масленникова.

Таким образом, у банков растут расходы на развитие инфраструктуры. «Это терминалы, программное обеспечение, новые платежные технологии, интеграции с кассами»,— рассказывает Андрей Герасимов. Впрочем, и у торгово-сервисных предприятий увеличиваются затраты. «С одной стороны, СБП позволяет снизить стоимость приема платежей, что особенно актуально в текущих экономических условиях. С другой — развитие новых платежных сценариев требует дополнительных технологических инвестиций со стороны ритейлера»,— поясняют в «М.Видео».

В частности, при внедрении СБП-подписок и других сценариев с повторными платежами бизнесу необходимо самостоятельно инвестировать в дополнительные механизмы защиты от мошеннических операций. «Существующие инструменты платежной системы пока не во всех сценариях дают бизнесу необходимый уровень защиты. Поэтому экономический эффект от более низких комиссий необходимо рассматривать одновременно с затратами на развитие инфраструктуры, информационную безопасность и антифрод-системы»,— уточняют в «М.Видео».

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Дюдиковой, при нынешней структуре рынка доля СБП в 25–30% безналичного розничного оборота выглядит вполне реалистичной в среднесрочной перспективе. «В отдельных сегментах она может быть заметно выше — вплоть до 40–50%»,— считает эксперт. Младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов оценивает максимальную долю СБП в среднесрочной перспективе в 35–40% безналичного оборота. «Более значительному росту мешают технические ограничения и привычки потребителей»,— уточняет эксперт.

Чего хочет бизнес

Парадокс в том, что, хотя повышение комиссии за эквайринг стало важным стимулом для развития альтернативных платежей, это не имеет первостепенного значения при выборе обслуживающего банка для бизнеса. В «М.Видео» рассказывают, что оценивают совокупность параметров — размер комиссии, платежную конверсию, коммерческие условия сотрудничества, стабильность инфраструктуры и технологический уровень партнера. «Особое значение имеет конверсия: платеж должен проходить максимально быстро и бесшовно для покупателя. Даже привлекательная комиссия теряет свое значение, если технические особенности платежного решения приводят к дополнительным отказам или усложняют клиентский путь. Поэтому при выборе партнера мы смотрим на совокупную экономическую и технологическую эффективность решения»,— уточнили там.

Кроме того, эксперты отмечают, что сравнение комиссий не приведет к объективной оценке условий. «Номинальная комиссия — это только часть картины»,— говорит Алексей Борисов. Итоговая стоимость, по словам эксперта, зависит от того, платит ли компания НДС и имеет ли она право принять предъявленный банком налог к вычету, а также от стоимости платежного терминала и платы за его обслуживание, размера дополнительных платежей. «В результате два предложения с одинаковой ставкой на первой странице тарифа могут оказаться совсем не одинаковыми по фактической стоимости»,— заключает эксперт.

Гораздо важнее надежность работы платежного сервиса. Непринятый платеж — это часто потерянная продажа.

«Сейчас мы видим, что для магазина особенно критично, чтобы платежи проходили в час пик, терминал работал при нестабильном мобильном интернете, а проблемы быстро решались поддержкой»,— рассуждает Андрей Герасимов.

Кроме того, крайне важны сроки зачисления средств на расчетный счет. Для небольшого бизнеса разница между «сегодня» и «завтра» может быть незаметна. «Для компании с большим ежедневным оборотом это уже вопрос стоимости оборотного капитала, особенно в условиях дорогого финансирования»,— констатирует Алексей Борисов.

Наконец, есть довольно бытовые вещи, считает Андрей Герасимов, которые важны при выборе обслуживающего банка: совместимость с уже установленной кассой, скорость терминала, удобство интерфейса и даже внешний вид устройства. «Для ресторанов или премиального ритейла это тоже имеет значение»,— заключает эксперт банка «Точка».

Цифровое будущее

В «М.Видео» отмечают, что в сегменте крупнейшего бизнеса существенные изменения платежной инфраструктуры и экономической модели эквайринга происходят фактически каждые два-три года. Текущие изменения происходят на фоне возрастающей конкуренции между игроками. «Банки меньше конкурируют только тарифом и все больше — качеством всей финансовой инфраструктуры, которую могут предложить бизнесу»,— рассказывает Екатерина Дюдикова.

В перспективе преимущество получит тот, кто сможет объединить прием платежей, расчеты, кредитование, аналитику и управление ликвидностью в одной системе. «Банки, предлагающие автоматизацию, возможность быстрого получения услуги и интеграцию с ИТ-инфраструктурой клиентов, будут получать рост доходности за счет дополнительных сервисов»,— соглашается Мария Масленникова.

В перспективе пяти лет будет происходить дальнейшая цифровизация и автоматизация расчетов, снижение доли наличных и классического эквайринга в пользу быстрых и дешевых платежных решений, считает Дмитрий Туманский. Все больше покупателей будут платить не картой, согласны в банке НОВИКОМ, а через QRкод или по биометрии — это становится привычным. «Важный шаг — единый QRкод от НСПК: бизнесу будет проще принимать платежи, а расходы на это снизятся»,— поясняют в пресс-службе банка.

Будет расти и доля биометрических платежей. «Сейчас это скорее дополнительный сценарий, но по мере расширения инфраструктуры он станет привычнее»,— добавляет Андрей Герасимов. Еще один драйвер роста рынка — цифровой рубль. «Для бизнеса цифровой рубль — потенциально самый дешевый способ приема безналичной оплаты. За пять лет его доля может вырасти примерно до 10%, но это будет напрямую зависеть от того, насколько активно цифровым рублем начнут пользоваться физлица. Сильным драйвером могли бы стать, например, зарплатные или социальные выплаты в цифровых рублях»,— считают в банке «Точка».

Вероника Хохлова