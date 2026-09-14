Задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщину у «Проспекта Большевиков»

В Петербурге задержали 49-летнего мужчину, которого проверяют на причастность к ножевому ранению 37-летней женщины возле станции метро «Проспект Большевиков». Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 12 сентября около 14:15 возле дома №20 на улице Коллонтай. По данным полиции, неизвестный нанес женщине ножевое ранение. Сообщение о произошедшем поступило в полицию Невского района в 14:17.

13 сентября сотрудники полиции совместно с Росгвардией в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину в доме №13 на улице Кржижановского. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчину поместили в специальное помещение для административно задержанных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая