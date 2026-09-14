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Пострадавшая после нападения у «Проспекта Большевиков» находится в тяжелом состоянии

Девушка, которую неизвестный ударил ножом возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Сейчас она в реанимации, ей провели необходимые операции, сообщает издание «Фонтанка».

Девушка находится в реанимации

Девушка находится в реанимации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Девушка находится в реанимации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пострадавшая пришла в сознание, однако врачи все еще оценивают ее состояние как тяжелое. Нападение произошло около 14:00 12 сентября. Девушка сидела на лавочке с подругой, когда к ним подошел неизвестный мужчина и молча ударил ее ножом. После этого он скрылся.

В настоящее время полиция ищет нападавшего.

Карина Дроздецкая

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