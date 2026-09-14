На Кубани сдвинули срок ввода двух комплексов по переработке отходов

Ввод двух комплексов по переработке отходов в Краснодарском крае — «Двубратского» в Усть-Лабинском районе и «Староминского» в Ленинградском — перенесен с 2026-го на октябрь 2028 года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно дорожной карте, утвержденной губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 15 июля 2026 года, оба объекта должны быть введены в эксплуатацию в октябре 2028 года. Сейчас комплексы находятся на стадии проектирования. В РЭО уточнили, что окончательная стоимость строительства будет определена после разработки проектно-сметной документации и получения заключений государственной экспертизы.

Изначально объекты планировали запустить в 2026 году. В июне 2025 года департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края утвердил инвестиционные программы, предусматривавшие строительство обоих комплексов в этот срок. Тогда совокупная стоимость проектов оценивалась в 8,8 млрд руб.

КПО «Староминский» планируется разместить на территории бывшего колхоза имени Ленина в Ленинградском районе. Комплекс будет рассчитан на обработку 200 тыс. тонн отходов в год и производство до 80 тыс. тонн компоста. Площадь участка составляет 50 га. На строительство подъездной дороги протяженностью 2,14 км власти ранее планировали направить 214,9 млн руб.

КПО «Двубратский» разместят в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района. Его мощность составит 300 тыс. тонн отходов в год, еще 90 тыс. тонн предусмотрено для компостирования. Площадь участка — 14,9 га. На строительство подъездной инфраструктуры из краевого бюджета в 2027 году планируется выделить 339,3 млн руб.