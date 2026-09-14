Популярность образовательных Shorts на RUTUBE растет

В июле–августе 2026 года количество просмотров коротких видео в категории «Обучение» на RUTUBE выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в рамках Всемирного молодежного форума в Екатеринбурге сообщила пресс-служба цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Наиболее заметная динамика зафиксирована в июле этого года: количество просмотров образовательных Shorts выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гожа. В августе положительная динамика сохранилась, показатель увеличился на 43% год к году.

Рост просмотров показывает, что короткие видео становится популярным форматом образовательного контента на RUTUBE. Shorts позволяют авторам упаковывать знания и полезную информацию в компактные ролики, а пользователям знакомиться с новыми темами в привычном формате короткого видео.

«Мы видим устойчивый интерес к короткому образовательному формату. В июле и августе просмотры таких роликов заметно превысили прошлогодние показатели. Shorts позволяют говорить о сложных и полезных темах в доступной форме и становятся еще одной точкой входа пользователей в образовательный контент на платформе», — отметила директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Полина Тризонова.