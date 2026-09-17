Кандидаты в депутаты Государственной думы IX созыва от Краснодарского края представили инициативы Народной программы «Единой России»

Предложения касаются социальной поддержки, образования, молодёжной политики, городской инфраструктуры и развития предприятий.

В социальной сфере предлагается законодательно закрепить базовую ставку учителя общеобразовательной школы на уровне 65–70 тыс. рублей. Для педагогов, которые арендуют жильё - компенсацию. Также планируется расширить социальные гарантии для работников музыкальных и художественных школ, спортивных секций и творческих кружков.

Отдельный блок касается соцработников и пожилых людей. Авторы инициативы предлагают повысить базовые оклады таких специалистов и создать в Краснодарском крае флагманский центр «Кубанское долголетие», где пенсионеры смогут бесплатно заниматься спортом, творчеством и осваивать новые навыки.

Ещё одно предложение связано с питанием детей с диабетом, целиакией и тяжёлыми аллергическими заболеваниями. Для них установят единый стандарт с предоставлением индивидуальных продуктовых наборов. Для семей детей, находящихся на домашнем обучении, рассматривается возможность введения специальной федеральной выплаты на покупку качественных продуктов.

В сферу детского отдыха планируют дополнительно направить 3 млрд рублей на путёвки для детей из льготных категорий. Это позволит обеспечить отдыхом около 40 тыс. школьников. Также в планах увеличить финансирование ремонта детских медицинских учреждений и развивать летнюю занятость подростков.

Для программы «Пушкинская карта» предлагается снизить возраст участников до 10 лет и включить в перечень учреждений планетарии, технические музеи и научные центры. Ещё одна инициатива - создание цифровой платформы для сообщений о проблемах городской среды. На обращения кубанцев, согласно предложению, муниципальные власти должны будут среагировать в течение 72 часов.

В экономической сфере предусматривается создание десяти отраслевых центров компетенций для предприятий АПК, промышленности и туризма. Они смогут проводить аудит производств и помогать предприятиям с внедрением цифровых технологий. Также предлагаются субсидии на модернизацию и программы переобучения сотрудников.

Инициативы предполагается реализовать при поддержке соответствующих законодательных решений на федеральном уровне.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медиасервис», юридический адрес: 350018 Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, офис 211/17, ИНН 2312333802. Заказчик: Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 07.09.2026 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».