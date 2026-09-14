В Анапе детский сад «Морячок» на 220 мест готовят к открытию в начале октября

Детский сад «Морячок» на 220 мест на бульваре Босфорский, 6 в Анапе готовят к открытию в октябре. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, уже получена лицензия на образовательную деятельность, завершен клининг после строительных работ, идет поставка и сборка мебели и оборудования. Установлены навигация, игровые модули и настенные панели, завезены посуда, пособия и игрушки. Пищеблок и медицинский кабинет полностью оснащены, продолжается набор персонала.

«Остались последние, но очень важные шаги. Застройщик устраняет замечания по вентиляции, на следующей неделе пройдут обработка воды и пробы — чтобы обеспечить соответствие санитарным нормам», — уточнила Светлана Маслова.

Как отметила глава Анапы, после завершения работ и получения всех заключений будет запущено автоматическое распределение детей, а садик торжественно откроют. Ориентировочно это произойдет в начале октября.

«Делаем все, чтобы "Морячок" стал для наших детей вторым домом — безопасным, красивым и уютным», — подчеркнула Светлана Маслова.

Ранее сообщалось, что школа №35 в Анапе начала учебный год в новом статусе — лицея имени А. Д. Безкровного. Учреждение специализируется на углубленном изучении естественно-научных и технических дисциплин, включая физику, химию, биологию, математику, информатику и инженерные направления. В лицее увеличили число предпрофильных классов. В частности, открыт первый в Анапе кадетский класс с инженерным уклоном, а также по два медицинских, курчатовских и агротехнологических класса.

Александра Локтионова