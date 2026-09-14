Каллас обвинила Россию в атаке БПЛА на поезд на границе Украины и Польши
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас возложила на Россию ответственность за удар беспилотника по пассажирскому поезду Киев—Варшава. По ее мнению, целью атаки было запугивание стран Запада, поддерживающих Украину.
Глава евродипломатии Кая Каллас
Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters
«Я считаю, что нам следует поступать наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся»,— сказала госпожа Каллас журналистам (цитата по Reuters).
13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА попал в пассажирский поезд, который следовал через несколько минут после поезда, в котором находилась европейская делегация. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации.
Российские власти обвинения в атаке БПЛА по пассажирскому поезду не комментировали. Минобороны РФ вчера во второй половине дня сообщило, что российские подразделения нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. Сегодня ведомство отчиталось о нанесении ударов по локомотивам и железнодорожным эшелонам с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Эпизод затронул не один состав: по словам Карла Бильдта, находившегося в поезде с политиками, дрон ударил по составу, подъезжавшему к погранпереходу несколькими минутами позже. В том поезде провели эвакуацию, но никто не пострадал. Состав с европейскими политиками также получил уведомление об эвакуации, однако в итоге продолжил путь, так что непосредственным последствием для пассажирского сообщения стала временная процедура безопасности, а не прекращение маршрута.
Значение маршрута шире одного эпизода: через территорию Польши проходят практически все дипломатические визиты на Украину, а сама страна служит крупным логистическим хабом для поставок вооружений. Поэтому безопасность железнодорожного сообщения в этом направлении касается одновременно перемещения официальных делегаций и снабжения Украины.