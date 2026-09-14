Каллас обвинила Россию в атаке БПЛА на поезд на границе Украины и Польши

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас возложила на Россию ответственность за удар беспилотника по пассажирскому поезду Киев—Варшава. По ее мнению, целью атаки было запугивание стран Запада, поддерживающих Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Lehtikuva / Jouni Porsanger / Reuters

«Я считаю, что нам следует поступать наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся»,— сказала госпожа Каллас журналистам (цитата по Reuters).

13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА попал в пассажирский поезд, который следовал через несколько минут после поезда, в котором находилась европейская делегация. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации.

Российские власти обвинения в атаке БПЛА по пассажирскому поезду не комментировали. Минобороны РФ вчера во второй половине дня сообщило, что российские подразделения нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. Сегодня ведомство отчиталось о нанесении ударов по локомотивам и железнодорожным эшелонам с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.