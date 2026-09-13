Минобороны России сообщило об ударе по железной дороге на западе Украины

Российские подразделения нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В заявлении подчеркивается, что инфраструктура была задействована «для перевозки грузов военного назначения из стран Европы».

«Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины», — указано в сводке ведомства.

Der Spiegel сообщило, что рано утром 13 сентября на Украине два пассажирских поезда сообщением Киев — Варшава едва не подверглись атаке БПЛА вблизи границы с Польшей. По данным издания, в одном из составов находились политики и дипломаты ЕС. По сообщениям украинских СМИ, БПЛА попал в локомотив одного из поездов, никто не пострадал. Польский железнодорожный оператор PKP Intercity подтвердил факт инцидента.