В Польше заявили об ударе беспилотника по пассажирскому поезду Киев — Варшава
Польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. Согласно заявлению компании, ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории.
«В поезде находятся 206 пассажиров. Среди них нет граждан Польши», — заявила PKP Intercity в X.
Согласно информации польской стороны, при ударе БПЛА никто не пострадал. Поезд не получил серьезных повреждений, и ожидается, что с задержкой в несколько часов он продолжит путь в пункт назначения.
Защита железнодорожного пути перед проходом состава — отдельная задача наряду с состоянием самого локомотива. В Польше обсуждали использование беспилотников для проверки железных дорог перед прохождением поездов и искусственного интеллекта для поиска повреждений на путях; в качестве другой меры предлагался запуск дежурных локомотивов, которые выезжают утром и осматривают пути.
При этом в железнодорожной компании PKP отмечали, что быстро создать такую систему охраны не получится. Поэтому обсуждаемый подход направлен на обнаружение повреждений инфраструктуры до прохода пассажирского поезда, а не только на реагирование после инцидента.