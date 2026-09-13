В Польше заявили об ударе беспилотника по пассажирскому поезду Киев — Варшава

Польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. Согласно заявлению компании, ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории.

«В поезде находятся 206 пассажиров. Среди них нет граждан Польши», — заявила PKP Intercity в X.

Согласно информации польской стороны, при ударе БПЛА никто не пострадал. Поезд не получил серьезных повреждений, и ожидается, что с задержкой в несколько часов он продолжит путь в пункт назначения.