Премьер Польши Туск допустил эскалацию конфликта с Россией
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации событий на Украине. Он допустил, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.
Господин Туск 13 сентября провел брифинг в штаб-квартире правительственного центра безопасности. Он прокомментировал недавнюю атаку БПЛА на следовавший из Киева поезд. По мнению премьера, «эскалация действий России становится фактом».
«Нам известно и мы можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности России, и, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию... Возможны и худшие сценарии»,— считает Дональд Туск (цитата по агентству PAP).
13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА чуть не попал по ехавшему в Польшу поезду с делегацией ЕС.
Практический смысл этого предупреждения проявился уже 10 сентября 2025 года, когда в ночь на это число польские власти зафиксировали нарушение воздушных границ страны и сбили несколько дронов. Небо над четырьмя аэропортами, включая столичные, было закрыто, польская армия подняла в воздух военные истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Этот эпизод показал, что события у украинской границы способны потребовать мер уже на польской территории и затронуть гражданскую инфраструктуру.
У инцидента есть и дипломатическое измерение. Власти Украины неоднократно призывали Польшу начать сбивать воздушные объекты в украинском воздушном пространстве, а 10 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что теперь этот вопрос может рассмотреть НАТО. Тем самым отдельное нарушение воздушных границ перестает быть локальным эпизодом и становится предметом координации внутри альянса.