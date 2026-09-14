Премьер Польши Туск допустил эскалацию конфликта с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации событий на Украине. Он допустил, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.

Господин Туск 13 сентября провел брифинг в штаб-квартире правительственного центра безопасности. Он прокомментировал недавнюю атаку БПЛА на следовавший из Киева поезд. По мнению премьера, «эскалация действий России становится фактом».

«Нам известно и мы можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности России, и, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию... Возможны и худшие сценарии»,— считает Дональд Туск (цитата по агентству PAP).

13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло до пересечения госграницы, на украинской территории. По данным Spiegel, БПЛА чуть не попал по ехавшему в Польшу поезду с делегацией ЕС.