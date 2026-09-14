Новый стандарт городской среды: ЖК «Первое место» от ГК ТОЧНО признали районом нового поколения

ЖК «Первое место» площадью более 71 га вошел в рэнкинг«Крупнейшие жилищные проекты ЮФО 2026»

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

У девелопера ТОЧНО еще одна награда: ЖК «Первое место» площадью более 71 га вошел в рэнкинг«Крупнейшие жилищные проекты ЮФО 2026» в номинации «Создание масштабного жилого района нового поколения в Краснодаре».

Награждение состоялось на конференции делового издания «Эксперт Юг» — «Лучший ЖК Кубани-2026: формула востребованного жилья». Эксперты отметили «Первое место» как пример нового подхода к созданию жилых территорий — когда проектирование начинается не с отдельных домов, а с целостной модели будущего района.

ЖК «Первое место» — один из самых масштабных жилых проектов России, который станет частьюагломерации «Новый Краснодар». Здесь планируется создать масштабный административно-деловой кластер для всего региона.

Современный комплекс комфорт-класса состоит из 18 кварталов, включает 31 дом высотой от 9 до 18 этажей.

Масштаб и разнообразие инфраструктуры делают «Первое место» самостоятельным городским центром. В районе предусмотрены две школы, шесть детских садов,детская и взрослая поликлиники, около 8 км велодорожек, площадки для спорта и отдыха. Центром комплекса станет 1,5-километровый бульвар «Круг семьи». Часть объектов уже работает: открыты школа на 1100 учеников и детский сад на 250 мест. В активной стадии проектирования —- храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Знамение» с библиотекой, культурным центром и монументальной колокольней.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Проект включает уникальный для России формат паркхабов — многоуровневых паркингов на 6400 машино-мест с кафе, ресторанами, магазинами и офисами. Одновременно они выполнят важную градостроительную функцию: станут защитным экраном между жилой территорией и транспортным потоком.

Дополнительный уровень комфорта в ЖК обеспечатсовременные сервисные решения: дизайнерские холлы, кладовые, помещения для хранения велосипедов и колясок, смарт-доступ, видеонаблюдение, общественные пространства.

Технологичность проекта проявляется и в процессе его реализации. «Первое место» возводится в партнёрстве с фондом «Сколково»: на строительной площадке применяются роботизированные решения и экзоскелеты.

При этом инновационный подход ТОЧНО распространяется не только на строительный процесс, но и на взаимодействие с покупателем. Два эксклюзивных проекта девелопера — «Окно на стройку» и «Витрина проекта» — позволяют клиенту увидеть будущий дом задолго до завершения строительства в реальном формате: с благоустроенными дворами, готовыми фасадами, архитектурной подсветкой и обустроенными общественными зонами.

В «Первом месте» готовность витрины составляет 95%.Запланировано, что первые жители получат ключи уже в 2026 году.

ООО СЗ Живые Кварталы. Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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