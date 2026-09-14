Третий день подряд в Удмуртию завозят свыше 1 тысячи тонн бензина

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что в республику третий день подряд завозится свыше 1 тыс. т бензина. Это в среднем на 100 т больше необходимого минимума, озвученного руководителем региона. Одна из сетей нарастила поставки. Сегодня планируется реализовать почти 1,1 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По-прежнему повышенные объемы отправляем на север. В Глазове, Яру, Юкаменском, Красногорском сегодня заправили по 25 т. По сообщениям в соцсетях вижу, что ситуация там стала немного лучше»,— отметила в соцсетях врио главы.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизмы информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы, а также об открытии заправок.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика. С пятницы в регион завозят более 1 тыс. тонн топлива.