Угрозу БПЛА в Краснодаре, Новороссийске и Сочи отменили

В Краснодарском крае отменены сигналы об угрозе атаки беспилотников. В Новороссийске, Геленджике, Сочи, Сириусе и Краснодаре опасность для жителей и гостей снята, следует из сообщений глав городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил об отмене сигнала «Атака БПЛА». В случае обнаружения обломков беспилотника жителей призвали не приближаться к ним, не допускать посторонних и сообщить о находке по номеру 112. Фотографировать обломки не рекомендуется. При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах власти также призвали не отвечать на уточняющие вопросы в комментариях.

Одновременно в аэропортах Краснодара и Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе рейсов через авиакомпании, онлайн-табло и объявления в терминалах. Перевозчики сообщат об изменениях по контактам, указанным при бронировании.

Вячеслав Рыжков