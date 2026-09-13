В Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей города призвали при включении сирен и сигнала «Внимание всем» соблюдать меры безопасности. Находящимся в помещениях рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Находящимся на улице рекомендуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или паркинге. В качестве укрытия не следует использовать автомобили и находиться возле стен многоквартирных домов.

Аналогичная угроза объявлена в Геленджике. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала.

Ранее в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре также объявлялся сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников.

Вячеслав Рыжков