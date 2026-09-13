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В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера принята в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в аэропорту.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В случае снятия ограничений после 06:00 расписание рейсов может быть скорректировано. Аэропортовые службы готовы возобновить работу в штатном режиме после отмены ограничений.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета у авиакомпаний, на онлайн-табло аэропорта и через его чат-бот.

Ранее в Краснодаре был объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и пройти в укрытия, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Вячеслав Рыжков

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