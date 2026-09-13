В Краснодаре звучат сирены из-за атаки БПЛА

В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Звучат сирены. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасные места, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Находящимся дома рекомендуется не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Власти также призвали не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цокольных этажах зданий, паркингах или подземных переходах. Не следует прятаться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах.

При обнаружении беспилотника или места его падения необходимо сообщить об этом по номеру 112. Власти также призвали не публиковать в соцсетях фото и видео БПЛА, мест их падения, работы средств ПВО и оперативных служб.

Жителям рекомендовано дождаться отмены сигнала опасности и следить за информацией из официальных источников.

Вячеслав Рыжков