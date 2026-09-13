ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Акроном»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги поделил очки с тольяттинским «Акроном». Игра завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В этом сезоне соперники решают разные задачи. Перед этой игрой южане занимали первое место в таблице, а тольяттинцы — 15-е. Однако гости не стали откладывать гол в долгий ящик и на 13-й минуте открыли счет в этом противостоянии благодаря точному удару Константина Марадишвили. В одной из ответных атак нападающий «Краснодара» Жоау Батчи поразил ворота «Акрона», но гол был отменен из-за офсайда. На перерыв «быки» ушли, уступая с минимальным счетом.

После смены сторон было много стыков и борьбы на каждом участке поля. Хозяева имели шансы для ответного взятия ворот. Один из моментов завершился голом незадолго до финального свистка. Хуан Боселли сравнял счет, воспользовавшись ошибкой соперника в чужой штрафной. В итоге — ничья 1:1. Южане во второй раз потеряли очки в чемпионате в этом сезоне.

После восьми игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с 20 очками. В следующем туре Российской премьер-лиги «быки» сыграют 17 сентября на выезде против «Оренбурга». Будущий соперник идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев