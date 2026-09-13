В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлен сигнал «Внимание всем! Воздушная тревога». Об этом в своих соцсетях в 16:40 сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ранее в ходе отражения атаки ВСУ на город было нейтрализовано 15 беспилотников. Пострадавших нет.

По предварительной информации на 14:28, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС. Обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской. В районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.

Андрей Николаев