В аэропортах Краснодара и Сочи ограничили прием и выпуск воздушных судов

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Краснодар и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в официальных телеграм-каналах аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара, службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров дополнительно.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта Сочи, пассажиры могут следить за актуальной информаций по своим рейсам на онлайн-табло в терминале, на сайтах воздушной гавани и авиакомпаний, а также слушать аудиообъявления в терминале.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА. «Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— написал глава курорта в 15:01 в своих соцсетях. В 17:15 появилось сообщение об отмене угрозы атаки БПЛА в Сочи.

Андрей Николаев