Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, нейтрализовано три БПЛА

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, нейтрализовано три беспилотника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным губернатора, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, а также 5 км и Максимовой дачи.

Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности и укрыться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— написал губернатор в своих соцсетях.

Андрей Николаев