Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, нейтрализовано три БПЛА
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, нейтрализовано три беспилотника.
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
По данным губернатора, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, а также 5 км и Максимовой дачи.
Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности и укрыться в безопасных местах.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— написал губернатор в своих соцсетях.