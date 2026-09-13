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Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, нейтрализовано три БПЛА

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, нейтрализовано три беспилотника.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным губернатора, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, а также 5 км и Максимовой дачи.

Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности и укрыться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— написал губернатор в своих соцсетях.

Андрей Николаев

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