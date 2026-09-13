В Анапе продолжаются работы в зоне пожара на Утрише

В зоне природного пожара на Утрише продолжает работать 21 человек, задействовано 10 единиц техники, сообщила в своем Телеграм-канале мэр Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал мэра Анапы Светланы Масловой Фото: Телеграм-канал мэра Анапы Светланы Масловой

В субботу 12 сентября, в 21:00 возгорание было локализовано, уточнила глава курорта. После этого начались мероприятия по дотушиванию и проливанию отдельных очагов, чтобы не дать пожару возобновиться.

«Эта работа продолжается и сейчас. Также проводится обследование пройденной огнем территории»,— пояснила госпожа Маслова.

По завершению всех необходимых мероприятий, когда спасатели убедятся, что угрозы возобновления огня нет, будет дан сигнал о полной ликвидации пожара.

Андрей Николаев