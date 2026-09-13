Жителю Апшеронска грозит срок до семи лет за попытку ограбления пенсионерки

Следователи ОМВД России по Апшеронскому району завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст 161 УК РФ («Грабеж») в отношении ранее неоднократно судимого 61-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации следствия, фигурант напал на шедшую по пешеходному подвесному мосту пожилую женщину, выхватил из ее рук сумку с мобильными телефонами и кошельком с наличными деньгами. Пенсионерка стала звать на помощь. На крик подбежала случайная прохожая, которой удалось обезвредить нападавшего и удержать его до прибытия полицейских.

На период предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Андрей Николаев