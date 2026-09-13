В воскресенье на Кубани снова ожидается жара

Днем 13 сентября температура воздуха ожидается на 4-5 °C выше многолетней климатической нормы, а столбики термометров покажут +30…+32 °C. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский

По данным синоптика, Кубань в воскресенье будет находиться под влиянием антициклона. В крае сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер юго-западный 4-9 м/с, атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Днем воздух 14 сентября воздух в крае прогреется до +27…+29 °C. Вечером в регионе прогнозируются кратковременные дожди. Ночью ожидается температура +13…+15 °C.

Андрей Николаев