В Краснодаре утром 13 сентября топливо отпускают 79 АЗС
В столице Кубани по состоянию на утро 13 сентября работают 79 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В Краснодаре бензин АИ-92 имеется в наличии на 38 автозаправках. Заправиться АИ-95 можно на 34 АЗС, бензином АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо есть в наличии на 76 заправках.
Топливо отпускают на автозаправочных станциях «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть», «Уфимнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», ОПТИ, Petrol и «Юпитер К».
На некоторых заправках по решению владельцев топливо отпускают только в баки. Еще 27 АЗС временно не отпускают топливо, девять заправок закрылись на ремонт/ребрендинг.