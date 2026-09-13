На Кубани пройдут 1,7 тысячи мероприятий в честь 89-й годовщины образования края

Во всех муниципалитетах 13 сентября пройдут более 1,7 тыс. тематических мероприятий в честь 89-й годовщины со дня образования Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил в своем поздравлении глава края Вениамин Кондратьев, историю Кубани создавали поколения тружеников.

«Учителя и медики, хлеборобы и строители, ученые и предприниматели, работники культуры, спорта, коммунальной сферы — вклад каждого из вас бесценен. Особая гордость и низкий поклон – нашим защитникам, которые с честью выполняют воинский долг ради мира и нашей общей победы» — сказал губернатор.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, единство, верность традициям и искренняя любовь к родной земле являются самым крепким фундаментом для процветания края и всей России.

Андрей Николаев