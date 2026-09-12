ХК «Сочи» проиграл СКА 0:1

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от СКА из Санкт-Петербурга в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Вратарь южан Петр Андреянов вышел с первых минут во втором матче подряд. Стартовый отрезок встречи прошел в равной борьбе. С начала поединка оба коллектива включили высокие скорости и создали несколько голевых моментов у ворот соперника. Несмотря на ряд опасных ситуаций и активную работу нападающих, счет в первом периоде открыть так и не удалось – вратари играли надежно и оставили ворота в неприкосновенности. Во втором отрезке зрители увидели одну забитую шайбу петербуржцев, когда на 28-й минуте нападающий Валентин Зыков нашел брешь в обороне «леопардов». Больше до конца противостояния цифры на табло не менялись. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:1.

После трех матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 16-го сентября на своем льду против московского ЦСКА.

Евгений Леонтьев