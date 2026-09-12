В Крыму появится аллея памяти воинов-интернационалистов и бойцов СВО

Аллея памяти воинов-интернационалистов и бойцов СВО появится в селе Уютное Сакского района Крыма. Там обустроят соответствующее мемориальное пространство, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы республики Сергея Аксенова.

Как сказано в документе, на благоустройство территории выделено более 2,1 млн руб. Работы по организации аллеи выполнит индивидуальный предприниматель, заказчиком выступает местная администрация.

Согласно документу, объект должны сдать до конца ноября 2026 года. Новая аллея станет «местом памяти и благодарности тем, кто выполнял свой долг за пределами страны и в зоне спецоперации».

Василий Хитрых