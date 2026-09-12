Над акваторией Черного моря, а также над другими регионами РФ сбили 230 БПЛА

В ночь на субботу, 12 сентября, российские территории подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, БПЛА атаковали Республику Крым и Ростовскую область. Дроны были сбиты над акваторией Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в период с 20.00 пятницы, 11 сентября, до 8.00 субботы, 12 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными территориями России. Помимо Крыма и Ростовской области, дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Самарской и Саратовской областями.

Василий Хитрых