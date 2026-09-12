Полиция проверяет сообщение об избиении девушки на АЗС в Новороссийске

Полиция проверяет обстоятельства конфликта на АЗС в Приморском районе Новороссийска, во время которого мужчина, по данным соцсетей, ударил девушку, после чего она упала. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть городского управления МВД. По данным полиции, в конфликте участвовали четверо местных жителей в возрасте от 37 до 50 лет.

Обстоятельства произошедшего, в том числе эпизод с девушкой, устанавливаются. По итогам проверки правоохранители дадут действиям участников правовую оценку и примут процессуальное решение.

Анна Гречко