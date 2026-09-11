Суд в Краснодаре отменил регистрацию кандидата от «Яблока» в Госдуму

Краснодарский краевой суд удовлетворил административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Владимира Атаманчука, выдвинутого партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу №54 — Южный. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Поводом для обращения в суд стало то, что господин Атаманчук заказал и оплатил из специального избирательного фонда агитационный материал с информацией экстремистского характера. Агитматериал был предназначен для использования во время предвыборной кампании. Это нарушает нормы ряда федеральных законов и лишает его права быть кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва, считает истец.

«Суд, заслушав доводы сторон и изучив материалы административного дела, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска»,— сказано в сообщении пресс-службы.

По информации из картотеки краевого суда, иск 9 сентября подал Андрей Титов. Он также баллотируется в Госдуму по тому же округу от партии «Зеленые».

Дмитрий Холодный