Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Краснодаре отменил регистрацию кандидата от «Яблока» в Госдуму

Краснодарский краевой суд удовлетворил административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Владимира Атаманчука, выдвинутого партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу №54 — Южный. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Поводом для обращения в суд стало то, что господин Атаманчук заказал и оплатил из специального избирательного фонда агитационный материал с информацией экстремистского характера. Агитматериал был предназначен для использования во время предвыборной кампании. Это нарушает нормы ряда федеральных законов и лишает его права быть кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва, считает истец.

«Суд, заслушав доводы сторон и изучив материалы административного дела, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска»,— сказано в сообщении пресс-службы.

По информации из картотеки краевого суда, иск 9 сентября подал Андрей Титов. Он также баллотируется в Госдуму по тому же округу от партии «Зеленые».

Дмитрий Холодный

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд