В Новороссийске на помощь пострадавшим от атак БПЛА направили более 400 млн рублей

Более 400 млн руб. из бюджета Новороссийска направлено на выплаты и помощь жителям, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции с региональными и федеральными СМИ. С мая часть выплат также финансируется из регионального бюджета по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После последнего налета дронов 9 сентября объем ущерба продолжает уточняться. По словам господина Кравченко, объективную оценку планируется получить примерно через неделю-полторы: необходимо завершить следственные мероприятия, обследовать объекты, зафиксировать повреждения и собрать у собственников документы на имущество.

К работе привлечены сотрудники администрации, Следственного комитета и МВД. Глава города отметил, что муниципалитет оказывает семьям дополнительную поддержку в тех случаях, когда предусмотренных законодательством мер недостаточно.

К восстановлению подключается и бизнес. На текущую дату предприниматели подтвердили участие в оказании помощи на 225 млн руб. Средства и ресурсы направляются в том числе на восстановительные работы и решение социальных вопросов.

Отдельно власти намерены внести изменения в краевое законодательство о выплатах при полной утрате имущества. Как пояснил господин Кравченко, действующие нормы требуют корректировки, поскольку часть жителей после разрушения домов хочет остаться в Новороссийске и восстановить жилье.

По данным администрации, с 2023 года в городе зафиксировано 74 случая повреждения имущества в результате атак, против 28 за весь 2025 год. Если в прошлом году пострадали 735 квартир и 69 частных домов, то сейчас количество поврежденных квартир достигло около 1,22 тыс., и эта цифра продолжает расти.

Анна Гречко