Более чем на 700 тонн отстает от нормы пролив бензина в Удмуртии в неделю

В среднем в неделю необходимый пролив бензина в Удмуртии составляет 6,8 тыс. т топлива. При этом в республике реализуют 6,1 тыс. т, что на 727 т ниже нормы, подсчитал «Ъ-Удмуртия». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Правительство региона и компании перестраивают логистику поставок и по мере возможности наращивают объемы доставляемого топлива, но ситуация остается сложной»,— говорится в сообщении. Стороны обсудили возможности увеличения поставок горючего в республику с учетом потребностей сельхозпредприятий в сезон уборки урожая, а также для экстренных и социальных служб, добавила в Мах госпожа Абрамова.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизм информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы. Днем 11 сентября министр отчитался, что республика по объемам ввозимого бензина преодолела необходимую отметку в 900 т. Такие показатели ожидаются и в ближайшие выходные.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.