После выключения стелы на АЗС в Удмуртии бензина в среднем остается на 30 авто

Показатели на стелах заправок в Удмуртии отключаются примерно за 30 минут до исчерпания запасов. Их хватает ориентировочно на 30 автомобилей, сообщили в минпромторге республики. Исключение — «Лукойл», на заправках которого табло перестают работать как только заканчивается бензин.

Сегодня республика по объемам ввозимого бензина преодолела необходимую отметку в 900 т. Такие показатели ожидаются и в ближайшие выходные. Вчера поступило 882 т этого вида горючего.

«Продолжаются террористические атаки на инфраструктуру <...> С конца августа мы не довезли в республику порядка 1,5 тыс. т бензина. Это и сыграло накопительным эффектом»,— сказал и. о. министра промышленности и торговли Виктор Лашкарев.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила главе регионального минпромторга Виктору Лашкареву проработать механизм информирования водителей в очереди на АЗС о количестве авто, которые удастся заправить после отключения стелы.

Нехватка бензина в республике наблюдается с 4-5 августа — вместо необходимых 900 т ежедневно завозилось около 800 т. Власти Удмуртии связывали дефицит с ремонтом на НПЗ крупнейшего поставщика.