В Геленджике открылся спорткомплекс на 345 воспитанников

Физкультурно-спортивный комплекс «Стань чемпионом» открылся в Геленджике летом 2026 года при поддержке одноименного фонда в рамках поручения президента России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадка способна принимать около 2,5 тыс. человек в месяц. В комплексе оборудованы универсальный спортзал, помещения для единоборств и кабинет тестирования: специальная аппаратура позволяет определить физические особенности ребёнка и подобрать подходящий вид спорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил комплекс и отметил условия для занятий. «Это отличная возможность найти себя в спорте для мальчишек и девчонок. Здесь созданы все условия для занятий художественной и эстетической гимнастикой, акробатикой, единоборствами, игровыми и танцевальными видами спорта», — сказал глава региона.

В комплексе работают отделения семи спортивных школ края. Более 200 детей уже бесплатно занимаются самбо, дзюдо, художественной гимнастикой, гандболом и шахматами. Набор продолжается: всего секции рассчитаны на 345 воспитанников. Площадка приспособлена для проведения соревнований муниципального, краевого и всероссийского уровней.

Геленджик стал вторым городом Кубани с подобным центром. Первый комплекс «Стань чемпионом» открылся в Краснодаре в 2023 году.

Анна Гречко